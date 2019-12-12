В Киеве за парковку на месте для инвалидов задержали китайца с поддельными печатями.

Об этом информирует портал "Киев оперативный" в Facebook.

Отмечается, что во время патрулирования и предупреждения преступлений в Голосеевском районе, на улице Антоновича, на парковке, правоохранители увидели мужчину, который припарковался на своей Тoyota на месте для инвалидов.

"За рулем оказался гражданин Китая, поэтому правоохранители решили объяснить мужчине, что так делать нельзя. Мужчина решил сделать попытку побега. Конечно, его задержали, а во время поверхностного обыска у него было найдено фиктивные печати, одна из которых - районной администрации Голосеевского района", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/ KyivOperativ

На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Ранее "Страна" сообщала, как киевлянин пытался припарковаться и случайно убил женщину.

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