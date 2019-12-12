Президент Бразилии Жаир Болсонару, занявший пост главы государства после выборов в прошлом году, заявил, что у него, возможно, рак кожи. Об этом сообщает международное агентство новостей Reuters.

О своих опасениях по поводу онкологии Болсонару поведал после визита в больницу, где врачи удалили у него родинку из уха.

Президент отметил, что он чувствует себя неплохо. Однако медики посоветовали ему отменить поездку в Сальвадор из-за сильного истощения организма.

В конце ноября "Страна" цитировала заявление Болсонару о том, что что голливудский актер Леонардо ДиКаприо, известный своей деятельностью по защите окружающей среды, дает деньги неправительственным организациям, которые поджигают леса в Амазонии.

В прошлом году мы сообщали о смерти президента Вьетнама Чан Дай Куанга, который страдал от редкой разновидности рака крови вирусной природы.