Донецкий "Шахтер", который проиграл на своем поле "Аталанте", но благодаря победе "Сити" в Загребе, занял третье место в группе С и вышел в весеннюю часть Лиги Европы, оказался в представительной компании.

По итогам матчей последнего игрового дня группового турнира Лиги чемпионов определились все восемь команд, которые заняли третьи места, и покинут турнир сильнейших футбольных клубов континента, чтобы весной выступить в Лиге Европы - втором по значимости европейском кубковом турнире под эгидой УЕФА.

Компанию подопечным Луиша Каштру составили еще семь клубов: бельгийский "Брюгге, греческий "Олимпиакос", леверкузенский "Байер", австрийский "Зальцбург", миланский "Интер", португальская "Бенфика" и нидерландский "Аякс".

Остальные 24 участника весенней части турнира определятся по итогам его группового этапа, который завершится 12 декабря.

Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет в швейцарском Ньоне, где клубы поделят на две корзины: в одну войдут 12 победителей групп лиги Европы и четыре клуба, вылетевших из Лиги чемпионов с лучшим рейтингом, в другую - все остальные.

Сеяные: Аякс, Зальцбург, Интер и Бенфика. Несеяные: Брюгге, Олимпиакос, Шахтер и Байер.

В одну пару не могут попасть клубы, игравший в одной группе Лиги Европы или из одной национальной ассоциации.

Первые матчи пройдут 20 февраля 2020 года, ответные - 27 февраля 2020 года. Сеяные команды сыграют на своем поле ответный матч.