Совершивший ДТП водитель зажал стеклом руку преследователя и нажал на газ. Видео
Водитель "Ровера" врезался в "Ланос" и пытался скрыться с места происшествия с зажатой стеклом рукой.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Другой водитель попытался остановить нарушителя, но тот поднял боковое стекло, сдавил руку мужа и нажал на газ. Тянул больше километра, при этом пытался сбросить его, резко тормозя и цепляя припаркованные машины.
Патруль, проезжающий рядом, устроил погоню, освободил "заложника", а беглеца задержали силой. Нарушителем оказался 29-летний гражданин Азербайджана. Он вел себя агрессивно и отказывался выходить из машины.
Ранее "Страна" рассказывала, что за прошлые выходные на дорогах Киевской области произошло 269 ДТП.
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