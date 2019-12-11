Водитель "Ровера" врезался в "Ланос" и пытался скрыться с места происшествия с зажатой стеклом рукой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Другой водитель попытался остановить нарушителя, но тот поднял боковое стекло, сдавил руку мужа и нажал на газ. Тянул больше километра, при этом пытался сбросить его, резко тормозя и цепляя припаркованные машины.

Патруль, проезжающий рядом, устроил погоню, освободил "заложника", а беглеца задержали силой. Нарушителем оказался 29-летний гражданин Азербайджана. Он вел себя агрессивно и отказывался выходить из машины.

Ранее "Страна" рассказывала, что за прошлые выходные на дорогах Киевской области произошло 269 ДТП.

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