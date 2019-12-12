Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, обязал виновного в ДТП пешехода компенсировать стоимость материального ущерба, нанесенного истцу в результате повреждения его автомобиля, сообщает официальный сайт Верховного суда.

Верховный суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил кассационную жалобу ответчика без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения. И указал, что обязанность возмещения ущерба возлагается на лицо, которое его нанесло.

В марте 2016 водитель авто обратился в Королевский районный суд города Житомира с иском к пешеходу о взыскании имущественного ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП).

Подробности этого дела опубликованы в Едином реестре.

Первое исковое заявление мотивировано тем, что 16 декабря 2015 в 08 час. 51 мин. истец, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200 и двигаясь по ул. Б. Бердичевская в направлении площади Смолянского на разрешающий сигнал светофора вблизи перекрестка ул. Б. Бердичевская - Жвачка, допустил наезд на пешехода, который, нарушая Правила дорожного движения (далее - ПДД), внезапно выбежал на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников дорожного движения, создал опасность для движения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который не имел технической возможности избежать наезда в данной дорожной обстановке.

Вследствие данного ДТП пешеход получил телесные повреждения, а надлежащий истцу автомобиль - механические повреждения. 2 марта 2016 постановлением Королевского районного суда г.. Житомира признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 124 КУоАП и производство по делу закрыто в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности.

Решением Королевского районного суда г.. Житомира от 15 марта 2017 иск водителя удовлетворен частично и в его пользу с пешехода взыскали 73 тысяч 701,11 грн причиненного материального ущерба и 737,01 грн расходов по уплате государственной пошлины.

Суд первой инстанции, удовлетворяя частично исковые требования, исходил из того, что поскольку в результате ДТП, которое произошло 16 декабря 2015, по вине пешехода был поврежден принадлежащий истцу автомобиль, то стоимость материального ущерба, нанесенного истцу в результате повреждения принадлежащего ему автомобиля в размере 73 тысяч 701, 10 грн, которые документально подтверждены, должен возместить ответчик в силу требований статьи 1166 ГК Украины.

Постановлением апелляционного суда Житомирской области от 20 июня 2017 апелляционную жалобу пешехода отклонили, решение Королевского районного суда г.. Житомира от 15 марта 2017 оставлено без изменений.

Судебное решение апелляционного суда мотивировано тем, что выводы суда первой инстанции соответствуют требованиям закона, обстоятельства дела установлены полно, а доводы апелляционной жалобы не подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами и не опровергают выводов суда первой инстанции.

В июле 2017 года пешеход, не согласный ни с решением суда первой инстанции, ни с вердиктом по апелляции, подал уже в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу, в которой просит отменить судебные решения судов предыдущих инстанций, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, и принять новое судебное решение о отказ в иске.

Кассационная жалоба мотивирована тем, что суды предыдущих инстанций, возлагая на пешехода обязанность по возмещению истцу материального ущерба, не учли, что истцом доказана причинно-следственная связь между ДТП, которое произошло 16 декабря 2015, и причиненными истцу материальными убытками на восстановительный ремонт автомобиля, реальность несения которых последним не доказана. Отзыв истца на кассационную жалобу не поступал.

Постановлением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 23 августа 2017 открыто кассационное производство по указанной деле и истребовано гражданское дело № 296/2509/16-ц Королевского районного суда г.. Житомира.

Согласно статье 388 ГПК Украины судом кассационной инстанции по гражданским делам является Верховный Суд, куда и было передано указанное дело.

Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 20 июня 2019 указанное дело назначено к судебному разбирательству.

Суд установил, что 16 декабря 2015 в 08 час. 51 мин. водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200 и двигаясь по ул. Б. Бердичевская в направлении площади Смолянского на разрешающий сигнал светофора вблизи перекрестка ул. Б. Бердичевская - Жвачка, допустил наезд на пешехода, который, нарушая ПДД, внезапно выбежал на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников дорожного движения, создал опасность для движения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser 200, не имел технической возможности избежать наезда в данной дорожной обстановке.

Постановлением Королевского районного суда г.. Житомира от 2 марта 2016 закрыто производство по делу о привлечении пешехода к административной ответственности по статье 124 КУоАП в связи с истечением срока наложения административного взыскания.

Обращаясь в суд с указанным иском, истец ссылался на то, что в результате нарушения пешеходом ПДД принадлежащий ему автомобиль получил механические повреждения, что подтверждается экспертным автотовароведческого исследования № 112 от 23 декабря 2015 года.

Верховный суд руководствовался следующими мотивами. Пешеход как участник дорожного движения (ст. 14 Закона Украины "О дорожном движении") не является лицом, на которое распространяются нормы ст. 1187 Гражданского кодекса. В случае совершения правонарушения, повлекшего причинение ущерба собственнику транспортного средства, пешеход не может считаться надлежащим субъектом ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности (транспортным средством).

Учитывая императивные положения ч. 2 ст. 1187 ГК на пешехода не может быть возложена обязанность по возмещению вреда, причиненного источником повышенной опасности.

В то же время невозможность квалификации пешехода как надлежащего субъекта ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, в порядке, предусмотренном ст. 1187 ГК, не свидетельствует об отсутствии правовых оснований для привлечения пешехода, по вине которого произошло ДТП, к гражданско-правовой ответственности за причиненный его действиями вред на общих основаниях.

На спорные правоотношения распространяются нормы ст. 1166 ГК, которая регулирует общие основания ответственности за причиненный имущественный вред.

Согласно норме имущественный вред, причиненный неправомерными действиями, возмещается в полном объеме лицом, которое его нанесло. Лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Ранее "Страна" писала, что в случае гибели виновного в ДТП пешехода компенсацию будут обязаны платить родственники погибшего.

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