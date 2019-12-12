В России произошла странная история с показом сериала "Слуга народа", который внезапно появился и пропал в эфире телеканала ТНТ.

Его трансляция началась 11 декабря - то есть сегодня. Однако после первых трех серий фильм исчез из телепрограммы на следующие дни.

Причем об этом стало известно после мини-скандала - из уже показанных серий вырезали отрывок, в котором шутили о Путине.

"Страна" разбиралась в этой ситуации.

Как "Слуга" появился на ТНТ

О том, что украинский сериал, который привел к власти Владимира Зеленского, будет идти в России, стало известно 10 декабря. Анонс появился в Инстаграме канала ТНТ.

Постер гласил, что фильм идет впервые на российском телевидении. Его собирались показывать в прайм-тайм: 19:00 по будням.

Как позже объяснили в "Квартале", права на трансляцию россиянам продала шведская компания Eccho Rights, которая представляет проекты студии.

Хотя очевидно, что конечные права принадлежат студии Зеленского. Которая была явно в курсе - хотя и не прокомментировала, какие роялти получила за показ на российском ТВ.

Интересно, что раньше шведы от имени "Квартала" уже продавали россиянам (в частности "Яндексу") право на трансляцию "Слуги народа" в интернете.

Это произошло сразу после инаугурации Зе в мае. "Яндекс" логично рассудил, что к сериалу на фоне украинских выборов повысится зрительский интерес. Параллельно правообладатель закрыл для россиян просмотр фильма на ютубе - чтобы активнее зарабатывать на платной интернет-трансляции.

И, хотя сейчас президентство Зеленского уже не так "заводит" соседей, анонс телепоказа "Слуги народа" на ТНТ вызвал настоящий фурор. Премьеру прокомментировали даже в Кремле, заявив, что Путин ее смотреть не будет.

Интересно, что и "Яндекс", и ТНТ - это заблокированные в Украине ресурсы. Они, по мнению властей, угрожают нашей национальной безопасности. Что не мешает владельцам "Слуги народа" зарабатывать на этих площадках, продавая через шведов им права на показ.

Урезали, а потом и сняли

После выхода первых серий "Слуги" на ТНТ зрители заметили, что из них вырезана шутка про Владимира Путина.

В первой серии герой Зеленского Василий Голобородько выбирает часы. Его помощник рассказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как "хубло" - с ударением на последний слог. В ответ Голобородько удивляется: "Путин — хубло?".

Как отмечают зрители, в эфире была заметна монтажная склейка. А пользователь Twitter с ником ste23 написал, что "на европейскую часть бахнули рекламу прямо перед фразой "Путин - хубло".

Позже российские СМИ заявили, что сериал вообще убирают из телеэфира.

Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ 12 и 13 декабря. Однако сейчас на указанное время в сетке вещания появились "Интерны" и сериал "СашаТаня".

Очевидно, канал очень быстро менял программу - даже на 22:00 по Москве в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для "Слуги народа". В одной это были сериалы "Полярный" и "СашаТаня", а в другой - "Интерны" и "СашаТаня".

Представитель ТНТ заявил, что канал якобы изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа" в эфире. "Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER (она транслируется только в интернете и является платной - Ред.)", - утверждает он.

Анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире представитель канала назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы".

Хотя очевидно, что показать сериал помешали какие-то другие причины.

Почему сериал убрали из эфира

Самое простое объяснение - российским властям (а на телеканал ТНТ они имеют прямое влияние через его владельца - компанию "Газпром-медиа") вряд ли понравилось, что в России будет транслироваться сериал, который является де-факто рекламой Зеленского.

И речь даже не об упоминании про Путина. Помимо истории с "хубло" президент России там, кстати, упоминается всего два раза. Первый, когда Зеленский в шутку говорит депутатам "Путина свергли", чтоб остановить их галдеж и в самом конце, когда упоминается, что в РФ уже другой президент, а не Путин.

Главное другое - в России уже убедились, что Зеленский им не друг и намерен продолжать, в общем и целом политику Порошенко, пусть и с более мягкой риторикой. В том числе, это проявилось и во время встречи в Париже, где президент Украины фактически повторил позицию прежней властной команды по выборам на Донбассе.

В тоже время, в сериале герой Зеленского Голобородько предстает как такой рубаха-парень из народа, который борется с коррупцией и старой элитой - образ, который вызывает симпатии на всем постсоветском пространстве, где проблемы с Украиной во-многом схожи.

Очевидно, что именно благодаря сериалу Зеленский стал президентом в Украине. И вполне мог завоевать дополнительную популярность и в России. Что, с учетом нынешних отношений между двумя странами, ее руководству совершенно ни к чему.

К слову, права на показ сериала покупались наверняка заранее. Когда еще в России были надежды, что с Зеленским можно договориться. Но к нынешнему моменту они уже почти развеялись. Причем, после встречи в Париже - практически окончательно. Но на телеканале ТНТ, видимо, были далеки от столь высоких геополитических материй и смотрели на вещи более приземленно, полагая, что после встречи в Париже запускать сериал с Зеленским самое время - внимание зрителей будет больше.

Но потом, надо полагать, им кто-то все же пояснил, что в сложившейся обстановке трансляция "Слуги народа" является почти столь же политически неуместной, как и, допустим показ в Украине некоего сериала о простом оперативнике КГБ, который стал президентом России и "поднял ее с колен".

Правда, снятие сериала с эфира - сам по себе большой скандал, который привлечет к нему внимание зрителей. Тем более, почти все сейчас уверены, что запретил показ конкретно Кремль (хотя решение могли принять и на более низком уровне). Но, видимо, на этом "уровне" посчитали, что это меньшая проблема, чем сам сериал.

К слову, для Зеленского такое развитие событий идет только в плюс.

Дело в том, что националисты и порохоботы, как только стало известно о показе сериала на ТНТ, тут же начали обвинять Зе в зарабатывании на территории страны-агрессора. И объявили показ сериала в РФ "липецкой фабрикой Зеленского" (сравнивая с упреками в адрес Порошенко, который только на четвертый год войны закрыл завод "Рошен" в России).

Мем о "липецкой фабрике Зеленского" еще сегодня утром использовал списочник "Евросолидарности" Сергей Высоцкий.

А нардеп от партии Порошенко Алексей Гончаренко подал запрос, сколько студия Зеленского заработает на этой трансляции.

А теперь все эти упреки остались в прошлом. Зато у Зеленского и его команды появилась возможность потроллить Кремль и раскрутить тезис, что российские власти просто испугались показывать сериал.