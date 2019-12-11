Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что почетного патриарха ПЦУ Филарета используют пророссийские силы для противостояния с ним.

Об этом иерарх сказал в интервью изданию "Украинская правда".

Говоря о неких "пророссийских силах", глава ПЦУ упомянул Виктора Медведчука.

"Вот есть люди, которым нравится, чтобы было противостояние. К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета (я думаю, что он этого не осознает) играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня", - выдвинул конспирологическую версию митрополит.

Митрополит Епифаний. Фото: pravda.com.ua

Епифаний сказал, что Филарет "бессознательно" стал рукой Кремля в этом противостоянии.

"Ну если проводятся реально митинги, проплаченные пророссийскими силами. Один из них на Софийской площади. Собрали один и тот же митинг сначала в поддержку "112 канала", кажется, а потом в защиту Героя Украины патриарха Филарета. Здесь реально видно, что есть внешнее вмешательство в эти дела", - заподозрил неладное предстоятель ПЦУ.

Епифаний добавил, что церковь идет на уступки Филарету, а вовсе не хочет выкинуть его на улицу, как он сам заявляет.

"Никогда ни у кого даже не было подобной мысли. Но увы, то окружение, которое сейчас у него, сеет вражду, сеет ненависть", - посокрушался клирик.

Ранее "Страна" сообщала, что в ПЦУ проявили милость, создав под Филарета отдельную миссию и передав ему комплекс зданий.

На это почетный патриарх обиделся и резко ответил: "Спасибо, что не выгнали на улицу".