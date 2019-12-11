Российский телеканал ТНТ спустя всего сутки снял с телеэфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский, сообщают "Ведомости".

Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего "Газпром медиа" канала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря. Теперь в это время покажут сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

Очевидно, канал очень быстро менял программу - даже на 22:00 по Москве в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для "Слуги народа". В одной это были сериалы "Полярный" и "СашаТаня", а в другой - "Интерны" и "СашаТаня".

Представитель ТНТ заявил "Ведомостям", что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа" в эфире.

"Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER", - утверждает он.

Анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире представитель канала назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы". Он не ответил на вопрос, почему ТНТ решил показать весь сезон "Слуги народа" только в интернете, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу").

Ранее "Страна" приводила заявление "Квартала 95" о том, что права на показ телешоу россиянам продала шведская компания.

Мы также писали, что из первой серии "Слуги народа" на ТНТ вырезали шутку о Путине.