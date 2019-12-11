Жители острова Бугенвиль провели референдум, на котором абсолютным большинством голосов выступили за независимость от Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщает Post Courier.

Как сообщается, около 177 тыс. человек проголосовали за независимость от Папуа - Новой Гвинеи и лишь чуть более трех тысяч - за предоставление острову большей автономии. Всего в референдуме приняли участие 181 тыс. из 206 тыс. зарегистрированных избирателей.

Как известно, референдум в этом году несколько раз переносился, а волеизъявление проводилось под присмотром международных наблюдателей. Референдум о независимости не является обязывающим для исполнения центральными властями в Порт-Морсби.

Бугенвиль - крупнейший остров в группе Соломоновых островов в Тихом океане. На острове находится одно из крупнейших в мире месторождений меди. В результате вооружённого конфликта между местными жителями и правительственной армией с 1988 по 1998 год погибло более 15 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что после наводнений в Венеции проводят референдум об автономии.

Также мы писали, что в Шотландии хотят провести референдум о независимости от Британии из-за Brexit.