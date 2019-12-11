Блогер Анатолий Шарий опубликовал видеозапись допроса в Генпрокуратуре Украины 24 января 2018 года Дмитрия Липового, который признался, что дал оружия для стрельбы в силовиков на Евромайдане 20 февраля.

Мужчина рассказал следователям, что был на акциях протеста с 1 декабря 2013 года. А также принес на Майдан в Киеве карабин "Сайга" с 60 патронами.

"Утром 20 февраля 2014 я увидел, как на балконе здания консерватории появились какие-то люди с оружием и вели активные действия в адрес сотрудников милиции. Одно было охотничье ружье. А второе - воздушка. Они стреляли в работников милиции. Имея с собой оружие, которое превосходит то, что было у этих людей, я решил предложить свою помощь", - рассказал следователю допрашиваемый.

Он сказал, что дал этим людям свой карабин для стрельбы. При этом из его карабина стрелял Иван Бубенчик (активист Майдана, который ранее признавался в убийствах правоохранителей). Также вел стрельбу и отец экс-нардепа Владимира Парасюка Зиновий Парасюк.

При этом Липовой отметил, что ни работники милиции, ни "Беркут" в отношении него не совершали на Майдане никаких неправомерных действий.

Он сказал, что Бубенчик отстрелял все 60 патронов - не осталось ни одного.

Через шесть дней после допроса Дмитрий Липовой, будучи уже подореваемым по делу, выехал из страны. Помогли покинуть страну ему, по данным Шария, семейство Парасюков, нардепы Сергей Пашинский и Андрей Парубий.

Видео: YouTube/ Анатолий Шарий

Отметим, что данная информация во-многом пересекается с той, что уже ранее была озвучена публично.

Так, Бубенчик сам признавался в расстреле правоохранителей. И в апреле 2018 года (то есть, через несколько месяцев после допроса Липового) Бубенчик был задержан и ему было предъявлено подозрение в убийствах.

Однако, после поднятого "патриотической общественностью" шума, дело Бубенчика спустили на тормоза, а его самого отпустили на свободу. Активное участие в отбеливании Бубенчика приняли Парубий, Вятрович и тогдашний генпрокурор Луценко. ГПУ тогда оперативно переквалифицировала подозрение Бубенчику на более мягкую статью, а его самого взяли на поруки депутаты от БПП.

Тогда же появилась информация и о Липовом, который был объявлен в розыск, о чем в апреле 2018 года писали СМИ.

Также была информация об участии отца Парасюка, а также самого экс-нардепа, в расстреле правоохранителей. Об этом, в частности, написал журналист Юрий Бутусов.

Об этом, а также и о роли Липового, писала и "Страна" в своем расследовании по стрельбе на Майдане. Отмечалось, что первыми открыли стрельбу утром 20 февраля именно майдановцы, которые вели огонь из здания Консерватории по правоохранителям. Что и предопределило дальнейшие кровавые события в тот день. Как раз накануне приезда делегации из Европы в составе министров иностранных дел Франции, Германии и Польши, которые должны были вместе с Януковичем и оппозицией подготовить решение о выходе из кризиса.

К слову, по версии следствия, мотивом Бубенчика для стрельбы по правоохранителям было стремление сорвать перемирие.

Как писала "Страна", в конце октября Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка создал в ГПУ департамент по расследованию преступлений на Майдане.

Мы также рассказывали, что из прокуратуры пропали документы по делу Майдана.