Комитет Сената - одной из двух палат Конгресса - США по иностранным делам одобрил пакет санкций против Турции в связи с проведением военной операции в Сирии. Об этом написала в микроблоге Twitter Армянская ассамблея США.

Организация поприветствовала действия сенаторов.

"Армянская Ассамблея Америки аплодирует Комитету Сената по иностранным делам за его одобрение голосованием 18 против 4 американских санкций против Турции за военное вторжение на северо-восток Сирии. Следующий шаг - утверждение санкций полным составом Сената", - написано в соцсети.

Скриншот: Twitter/ ARAMAC_DC

Ранее "Страна" писала, что США намереваются ввести санкции против Турции за приобретение российских систем ПВО С-400. Власти Турции в ответ пригрозили лишить американских военных доступа к натовским авиабазам "Инджирлик" и "Кюреджик".

Также мы сообщали о расширении санкций США против Ирана.