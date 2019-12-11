Верховный суд Украины решил, что, если авария произошла по вине пешехода, то водитель может потребовать с него компенсацию. При этом автомобилисты имеют на это право, даже если пешеход погиб. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Как сообщается, в случае гибели пешехода компенсацию будут обязаны платить родственники погибшего.

Как отмечают юристы, ведение материальной ответственности было прописано в Гражданском кодексе (ГК), но на практике суды ее почти не применяли, а принятые решения отменял вышестоящий суд. Теперь судьи при рассмотрении таких дел обязаны учитывать решение ВСУ.

По их мнению, это должно произвести революцию в судах и не дорогах, итогом которой должно стать снижение количества ДТП, происходящих по вине пешеходов. Как они считают, люди начнут более осторожно переходить улицу, так как теперь они могут не только потерять здоровья, но и лишиться денег.

Отметим, согласно статистике украинских полицейских, в 2019 году произошло уже около 130 тысяч аварий в разных городах Украины. При этом 27 тысяч 700 человек в ДТП серьезно пострадали, а еще 2 тысячи 716 не выжили после инцидентов.

Ранее сообщалось, что за выходные на дорогах Киевской области произошло 269 ДТП.

Также мы писали, что появилось видео ДТП в Вишневом, где пешехода сбила евробляха, чей водитель даже не остановился.