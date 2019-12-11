На руинах сгоревшего одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вечером 11 декабря сотрудники Госслужбы по по чрезвычайным ситуациям нашли еще одно тело погибшего человека. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Таким образом, к сегодняшнему дню жертвами трагедии стали 13 человек.

4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице;

5 декабря в 17:40 тело одного человека обнаружено при проведении поисковых работ;

6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще двух погибших;

7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека, в 16:30 - еще двух, а в 18:35 в больнице от полученных травм скончался спасатель;

8 декабря в 8:30 во время разбора завалов обнаружены тела двух человек;

9 декабря в 00:35 при разборе завалов найдено тело одного человека, в 05:15 - еще одного;

11 декабря в 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека.

По состоянию на 19:00 продолжается ликвидация последствия пожара.

Спасатели демонтировали аварийную стену здания и опасные конструкции с использованием крана и подвесной люльки. Сейчас проводятся работы по расчистке.

Как сообщала "Страна", в Кабмине пообещали, что семьи погибших при пожаре получат по 200 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что президент объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим в одесском колледже.