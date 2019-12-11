Представители Украины подготовят предложение по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран "нормандской четверки", которая запланирована на март 2020 года.

Об этом сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.

"Мы точно напишем эти предложения (до следующей встречи – Ред.), они даже были в инициативах президента (Украины Владимира Зеленского – Ред.) готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта", - рассказал Резников в эфире телеканала "hromadske" в среду вечером.

По его словам, существующие Минские соглашения следует пересмотреть, чтобы они работали. Подготовленную редакцию договоренностей потом обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран-участниц "Нормандского формата".

Ранее сообщалось, что ГБР открыло дело против Порошенко из-за Минских соглашений.

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