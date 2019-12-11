В галерее Риччи Одди итальянской Пьяченцы нашли картину австрийского мастера Густава Климта "Портрет женщины", которая считалась самым ценным экспонатом галереи и пропала в 1997 году. Об этом сообщает агентство ANSA.

"Портрет женщины" поступил в коллекцию галереи в 1925 году. 22 года назад ее предположительно украли во время ремонта. Полиция даже выдвигала версию, что это было сделано через крышу, а ворами были хорошо подготовленные акробаты.



Полотно Климта. Фото из открытых источников

Сегодня во время очередного ремонта рабочие решили почистить стену галереи от наросшего на нее плюща. За плющом оказалась ниша, а в ней заметили черный пакет, в котором лежала картина.

"Плющ и скрывал эту полость. Возможно, этот мешок оставался на том же месте с 1997 года", - сказал сотрудник пресс-службы музея.

Видео: YouTube/ Vista Agenzia Televisiva Nazionale

Возможно, грабители хотели забрать добычу позже, но по каким-то причинам так и не вернулись за ней. Первые оценки экспертов говорят о том, что обнаруженная картина - подлинник. Однако полотну предстоит тщательная экспертиза, после которой о невероятной находке можно будет говорить наверняка.

"Мы не можем судить об аутентичности, потому что все, что может быть сказано по этому поводу, не сопровождается каким-либо исследованиями", - сказал представитель галереи журналистам.

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