Кабинет Министров Украины подал Верховной Раде законопроект №2571, которым запрещает возврат "ПриватБанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Инициатором проекта закона стал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом сообщается на сайте парламента.

Как уже писала "Страна", это было одним из главных условий МВФ для возобновления финансирования Украины.

Как говорится в пояснительной записке, текст которой есть в распоряжении "РБК-Украина", законопроект предусматривает установление равновесия между частными интересами владельцев банка и общественными интересами. В случае отмены решения о выведении банка с рынка его положение, которое существовало до принятия решения, не должно возобновляться.

"ПриватБанк", владельцем которого раньше был Коломойский, – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года.

Ранее сообщалось, что Гончарук анонсировал законы, которые запретят возвращать Приватбанк Коломойскому.

Также мы писали, что ПриватБанк передали Кабинету министров, чтобы защитить от Коломойского.