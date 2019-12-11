В среду, 11 декабря, в Украине вступил в силу закон № 286-IX о гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза, который был принят 12 ноября. Об этом сообщает Юрлига.

В Законе "О рекламе" расширено понятие сравнительной рекламы: это реклама, содержащая сравнение с другими лицами или товарами (деятельностью) другого лица, прямо или опосредствовано идентифицирующая конкурента или товары или услуги, которые предлагаются конкурентом.

Сравнительная реклама может содержать изображение, ссылку на товар, торговые марки или другие обозначения, под которыми выпускается товар, с которым осуществляется сравнение, коммерческое (фирменное) наименование конкурента, деятельность или товар которого сравниваются.

Сравнительная реклама разрешена, если:

не содержит определенных законодательством о защите прав потребителей признаков нечестной предпринимательской практики; сравнивает однородные (подобные) товары, удовлетворяющие одни и те же потребности или имеющие одинаковое назначение, или сравнивает деятельность, которая охватывается одной сферой или одним видом деятельности; объективно сравнивает одну или несколько существенных, сопоставимых и репрезентативных характеристик однородного (подобного) товара, деятельности, в том числе цену, информация о которых может повлиять на решение потребителя при осуществлении выбора; не дискредитирует, не содержит неправдивую информацию о качестве однородных (подобных) товаров других производителей или продавцов, не дискредитирует деятельность или положение других лиц, репутацию торговых марок, коммерческих (фирменных) наименований, другие особенности конкурентов или указания мест происхождения товара; относительно товара с указанием (простым или квалифицированным) происхождения сравнение осуществляется относительно товара с аналогичным указанием; не создает смешивания между рекламодателем и конкурентом, между товарами, торговыми марками, коммерческим (фирменным) наименованием и другими обозначениями рекламодателя и конкурентов; товар конкурента, защищенный торговой маркой или коммерческим наименованием, не изображен способом имитации.

За неправомерное сравнение в рекламе и несоблюдение требований относительно содержания сравнительной рекламы отвечает рекламодатель.

Защита прав потребителей

В свою очередь, в Законе "О защите прав потребители" расширен перечень запретов нечестной предпринимательской практики.

Среди прочего запрещаются как вводящие в заблуждение:

недостоверное сообщение о наличие ограниченного количества продукции или о продаже продукции в течение ограниченного срока, что побуждает потребителей к принятию быстрого решения и лишает их времени для принятия сознательного решения;

маркировка продукции знаком доверия, знаком качества или знаком соответствия без получения на это соответствующего разрешения уполномоченного лица или владельца таких знаков;

предложение продажи продукции по специальной цене, если:

продукция отсутствует в продаже; продавец отказывается принять заказ на такую продукцию или доставить ее в приемлемый срок; продавец предлагает некачественные экземпляры такой продукции с намерением продать другую продукцию;

подача законного права потребителя как привилегии от продавца;

неправдивое заявление о прекращении продавцом торговой деятельности или его переезде;

заявление, что приобретение продукции может способствовать выигрышу в лотерее;

распространение недостоверной информации о состоянии рынка или возможности приобрести продукцию с целью побуждения потребителя приобрести продукцию на менее выгодных для него условиях;

заявление о проведении конкурса или розыгрыша подарков без следующего вручения таких подарков или их эквивалента;

недостоверное утверждение о том, что продавец действует не в торговых, деловых или профессиональных интересах, или подача продавцом себя как потребителя.

Охрана прав на знаки для товаров и услуг

Исключительное право владельца свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется на использование знака в сравнительной рекламе, которая осуществляется в соответствии с законодательством о рекламе, о защите от недобросовестной конкуренции и не относится к нечестной предпринимательской практике.

Деловая репутация

В Хозяйственном кодексе неправомерным использованием деловой репутации субъекта хозяйствования признаются:

неправомерное использование чужих обозначений, рекламных материалов, упаковки;

неправомерное использование товара другого производителя;

копирование внешнего вида изделия другого производителя;

сравнительная реклама, если в такой рекламе нарушены требования законодательства Украины о рекламе, о защите от недобросовестной конкуренции или рекламу можно квалифицировать как нечестную предпринимательскую практику.

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