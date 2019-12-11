Популярная телеведущая, уроженка Одессы Регина Тодоренко дала интервью Ксении Собчак. Оно вышло в сервисе YouTube.

Часть беседы было посвящено военному конфликту в Украине, политической позиции Тодоренко, а также ее браку с российским певцом Владом Топаловым.

"Страна" пересказывает и цитирует часть интервью Регины Тодоренко, которое посвящено Украине.

Ксения Собчак задала вопрос: "Ты одна из немногих людей, кто сохранил и в Украине, и в России огромную популярность. Как это получилось?"

Тодоренко ответила: "В силу того, что я аполитична, не лезу в политику. Есть гражданская позиция, которую я высказываю на выборах".

В ходе беседы стало понятно, что Регина на последних президентских выборах отдала свой голос за Владимира Зеленского. В адрес действующего президента она сказала, что Зе - "приятный и интересный", а также что они знакомы - "мы пересекались постоянно, на съемках и корпоративах".

Далее Собчак напомнила Тодоренко, что ей все равно не удалось избежать "хейтерских сообщений в 2014 году".

Российская журналистка привела два примера: "В день аннексии Крыма можно ничего не писать, а можно публиковать покупку новой приставки. Пожар в доме профсоюзов: можно ничего не писать, а можно выложить фото из салона красоты. Ты просто не знала, что такие события происходят?"

Тодоренко ответила: "Это говорит о моей необразованности. О том, что я не знала, что происходит в моей стране... Я стараюсь не лезть в политику, потому что мало в этом понимаю".

Также она добавила, что считает своим долгом не разводить информацию войну. "Я - лидер мнений, на мне много завязано. Я иногда боюсь набить очередную татуировку, потому что какая-то девочка в 13 лет пойдет и набьет себе такую же. Такое уже было. Мне кажется, я в ответе".

Затем речь пошла о личной жизни Тодоренко - ее браке с российским певцом Владом Топаловым. На этой части Регина расплакалась отметив, что "любовь - она не по паспорту".

"Очень тяжело. Сложно сохранять нейтралитет. Обидно, что артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. Вся агония, все травля падает на плечи обычных певцов, которые и не разбираются в этом. Обидно, что мой муж не может приехать познакомиться с моим дедушкой", - сказала Тодоренко плача.

Она отметила, что в таком состоянии жить много лет сложно. "Мне правда хочется приехать с мужем, показать, где я родилась и выросла. А его туда не пускают никак. И с дедушкой моим он общается по скайпу. Но мы даже свадьбу сыграли в другой стране (в Италии - Ред.), чтобы не было привязки Россия или Украина. Почему? За что?"

Тодоренко продолжила плакать и сказала следующее: "Я очень верю, что что-то изменится и ослабится этот дурацкий режим. Единственное, что загадываю на свой день рождения - прямой перелет в Одессу, уже много лет загадываю".

Затем Собчак задала вопрос о том, Тодоренко получает премии в России на одной сцене с Ольгой Скабеевой, журналисткой "России-1", известной своими антиукраинскими высказываниями.

"Разве плохо, что я получаю премию в России и тут же получаю премию в Украине? Это же хорошо, это говорит о том, что люди готовы идти на контакт, на переговоры. Если бы мои слова могли как-то изменить положение вещей, я бы с удовольствием вышла и сказала. А так это будет пук, пшик в никуда. Дай бог, чтобы что-то изменилось в сердцах людей. Я - пацифист. Мне кажется, даже те люди, которые вступают в войну, они делают ошибку. Вот разоружение бы принесло намного больше. Если бы сложили оружие и сказали: "Я больше не готов убивать", - сказала Тодоренко.

По ее мнению, "мы всем идем за родину, мы готовы стоять за нее горой". Но "в современном мире можно можно по-другому".

Далее Собчак поинтересовалось, две ли родины у Тодоренко. Она ответила: "Получается, что да". И сказала, что их с Топаловым сын - гражданин и России, и Украины.

Тодоренко подытожила: "Я надеюсь, что наш союз с Владом будет мотивировать людей, чтобы что-то хорошее произошло. Но пока очень сильные раны и заживление может произойти не за год и не за десять лет".

Полную версию интервью Регины Тодоренко Ксении Собчак смотрите ниже:

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