12-13 декабря в связи с визитами в Украину премьер-министра Грузии Георгия Гахария и премьер-министра Республики Молдова Ионы Кику возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве. Об этом сообщает в Facebook Управление государственной охраны.

Ограничения вероятны на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского и Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе.

Скриншот: Facebook/ udoukyiv

Как писала "Страна", Гахария был назначен на пост премьер-министра Грузии указом президента страны Саломе Зурабишвили в начале сентября.

Мы также цитировали заявление Кику о том, что если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдова может начать закупки у "Нафтогаза".