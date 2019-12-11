На четверг, 12 декабря, в 14:00 Национальным банк Украины анонсировал некое заявление. По данным источников "Страны", на банковском рынке ожидают, что будет объявлено о значительном снижении учетной ставки НБУ. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Как отмечается, прямым последствием этого, помимо прочего, может стать снижение доходности гособлигаций. А следовательно - уменьшение к ним интереса со стороны иностранных инвесторов. А значит - прекращение укрепления курса гривны (который сейчас растёт из-за завода в Украину денег иностранцами под покупку гособлигаций).

Впрочем, пока это предположения. Все зависит от того будет ли на самом деле снижена учетная ставка и если да, то насколько сильно.

Отметим, что слухи о грядущем снижении учетной ставки уже влияют на рынок. Сегодня нерезиденты начали активно выводить валюту с Украины, что остановило укрепление гривны.

Банкиры полагают, что, если слухи подтвердятся, то доллар может вернуться как минимум к отметке в 25 гривен. Подробнее о ситуации на рынке можно прочитать здесь.

Ранее сообщалось, что в НБУ изменили правила выдачи банками Украины платежных карт.

Также мы писали, что Совет Нацбанка признал валютную политику ведомства неэффективной.