Венецианская комиссия обнародовала заключение относительно украинского закона № 193-IX об изменениях в судебной системе. Документ опубликован на сайте комиссии.

В частности, комиссия положительно оценила упрощение системы судебной власти путем объединения Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, поскольку к этому все шло в длинной перспективе

Вместе с тем, комиссия указала на недостатки Закона, которые возможно согласится устранить правящее большинство.

Во-первых, комиссия глубоко обеспокоена, что Закон ставит в зависимость состав Верховного Суда, который был сформирован по открытой процедуре, от политического большинства.

Верховный Суд был сформирован по закону, принятому прошлым составом Верховной Рады. Вместе с тем, переформатирование ВС после очередных выборов демонстрирует как судьям, так и общественности, что должность судьи зависит от воли соответствующего большинства в парламенте.

"Это очевидная угроза для независимости и роли судебной власти, учитывая статью 6 Конвенции об основополагающих свободах", - предостерегает Венецианская комиссия.

Комиссия соглашается, что Верховный Суд может быть реформирован, но лишь после уменьшения огромной нагрузки, присутствующей сейчас. Вместе с тем, введение кассационных фильтров может быть оправданным после реформирования судов первой и второй инстанций.

Во-вторых, сославшись на Amicus Curiae по делу Македонии о системах зарплат и вознаграждения избранных и назначенных должностных лиц, комиссия указала на недопустимость любой связи между должностями судей и сроками выборов президента и парламента.

Следовательно, основные рекомендации Венецианской комиссии такие:

1. Основным направлением реформы должны быть суды первой и второй инстанций. Новых судей, которые прошли квалифоценивание, следует назначить быстро, чтобы заполнить большое количество вакансий.

2. Отменить положение, позволяющее уменьшить количество судей Верховного Суда до 100, поскольку оно предусматривает повторную аттестацию. Не является пропорциональной проверка всех верховных судей, если есть сомнения в добропорядочности нескольких из них. Цель уменьшения количества судей может быть достигнута на более позднем этапе, как только Верховный Суд рассмотрит накопленные дела, а для новых дел введут эффективные кассационные фильтры. Сокращения количества судей можно достичь путем естественного сокращения (выхода на пенсию) или добровольного увольнения.

3. Дисциплинарную процедуру следует упростить путем уменьшения чрезмерного количества доступных способов защиты. Дисциплинарные решения ВСП следует обжаловать в Верховный Суд, а не в Окружной админсуд Киева и апелляционный административный суд. Вместе с тем, должны быть восстановлены некоторые сроки дисциплинарного производства, сокращенные Законом № 193-IX.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления" был подписан президентом Украины 4 ноября и уже вступил в силу.

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