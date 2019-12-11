Ожидается, что Россия и Украина придут к согласию по газовому вопросу. Об этом заявил глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, сообщает РИА Новости.

По словам Зубкова, на данный момент продолжаются рабочие контакты между сторонами. "Наверное, найдут какой-то подход", - сказал представитель "Газпрома".

Действующий контракт России и Украины на газовый транзит истекает в конце 2019 года, в настоящее время ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.

"Нафтогаз Украины" рассчитывает получить от России порядка $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа. Новые иски на выплаты затягивают переговоры по транзиту газа между Киевом и Москвой.

Напомним, что в "Нафтогазе" не будут отказываться от своих требований к "Газпрому".

Также "Страна" разбиралась в том, что тормозит переговоры с Россией по транзиту газу и сможем ли договориться до 1 января.