Сегодня в Раде появилась первая жертва парламентского рукоприкладства. Это депутат из "Слуги народа" Андрей Богданец. Он попал в больницу с сотрясением мозга после драки в аграрном комитете.

Стычка произошла между ним и свободовцами Эдуардом Леоновым и Сиротюком. Видео драки обошло сегодня интернет. Причина конфликта - закон о продаже земли, который лоббируют в правящей фракции ("Свобода" выступает против).

По одной из версий, Сиротюк обвинид Богданца в том, что тот "фейковый" атошник, да еще и теперь голосует за рынок земли. Завязалась перепалка, которая потом и переросла в "махач".

Полиция уже возбудило уголовное дело, а фракция "Слуга народа" призвала наказать виновных в избиении своего депутата и перенести заседание комитета в более защищенное место.

На фоне таких новостей, "Страна" решила выяснить, что известно о "слуге народа" Богданце.

Как попал в "Слугу народа"

Андрей Богданец 1983 года рождения. Он из Ровенской области, но потом переехал в Тернопольскую. Там он закончил вуз и дорос до заместителя директора птицефабрики.

Активный участник Майдана в 2014 году. После этого поехал воевать на Донбасс в составе добровольческого батальона "Сич" (создан при помощи "Свободы"). Имеет статус участника боевых действий.

Богданец - во втором ряду, второй справа, с автоматом. Фото Facebook

В политику попал на парламентских выборах-2019 в рядах "Слуги народа", но как мажоритарщик. Работает в комитете по агрополитике.

Тернопольские СМИ в момент кампании публиковали материалы, в которых Богданца называли ставленником местного "яичного олигарха" Петра Сачика - владельца Тернопольской птицефабрики, на которой работал будущий депутат.

На сайте движения "Чесно" идет речь о том, что Богданец благодаря такому патронажу буквально "засевал" свой округ яйцами и "куриной помощью".

Впрочем, не исключено, что эти материалы распространялись конкурентами Богданца по округу, чтобы не пустить его в Раду.

Судимость из-за драки в АТО

В конце ноября стало известно, что Богданец был судим. Его признали виновным по статьям "умышленное средней тяжести телесное повреждение" и "хулиганство" за избиение водителя в Тернополе.

Он получил испытательный срок на год и за решетку не сел.

"...в результате таких неправомерных действий ОСОБА_1 ОСОБА_3 были причинении телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы в виде переломов левой скуловой кости, передней и внешней стенок левой верхнечелюстной пазухи, с кровоизлиянием в ее полость, и скулового отростка левой височной кости, расхождение левого клиновиличного шва; ушиба "тканей левой половины лица и сотрясения головного мозга, которые по степени тяжести относятся к средней тяжести телесных повреждений, поскольку клиническое течение сопровождалось длительным (более 21 дня) расстройством здоровья", - говорится в приговоре, который публиковал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Пострадавший водитель получил закрытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, ушиба мягких тканей левой половины лица и сотрясение головного мозга и был вынужден лечиться.

Позже ситуацию прокомментировал сам Богданец. Он рассказал, что все произошло в 2015 году, когда он был добровольцем на Донбассе.

"Находясь в коротком отпуске между ротациями, наткнулся по дороге на человека, который сначала провоцировал, а потом чуть не стал виновником аварии при нашем общем участии. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо" - написал Богданец и отметил, что после это ударил мужчину, "не рассчитав силу".

Правда, как утверждает Мосийчук, избил Богданец человека еще в 2014 году. То есть, еще до того как пошел в АТО. И, по мнению Мосийчука, он устроился в батальон "Сич" именно с целью того, чтоб суд скостил его вину. И ни в каких боевых действиях участие не принимал, базируясь в отдалении от линии фронта.

Так или иначе, но обвиняемый свою вину признал полностью и апелляцию не подавал. При назначении наказания, ему учли признание вины, искреннее раскаяние, содержание двух несовершеннолетних детей и участие в АТО в составе батальона "Сич" (13 марта — 20 апреля 2015 года обвиняемый был в Славянске, Курахово и Песках). В августе 2016 года по итогам годичного испытательного срока суд освободил Богданца от наказания.

Фракция никак не отреагировала на историю с судимостью, которая всплыла одновременно со скандалом насильника Романа Иванисова - и поэтому на нее мало кто обратил внимание.