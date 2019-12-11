Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, который не так давно поддержал Петра Порошенко после новости о возбуждении против него уголовного дела за госизмену в пользу России, является представителем российской нефтяной компании LetterOne Group, один соучередителей которой - олигарх Михаил Фридман.

Об этом передают "Українські новини".

вчера Бильдт раскритиковал открытие уголовного дела против Порошенко в связи с Минскими соглашениями. В своем Twitter швед сравнил Зеленского с Януковичем.

"Украина в своей худшей манере. Янукович посадил Тимошенко по сфабрикованному делу, а теперь Зеленский, кажется, хочет повторить его шаги. Позор", - написал дипломат.

Скриншот: Twitter/ carlbildt

Между тем, в мае 2015 года западные интернет-СМИ сообщили, что Бильдта наняли в качестве советника российской нефтяной компании, ссылаясь на заявление ее владельца Фридмана изданию Reuters.

"Назначение Бильдта является частью усилий компании по созданию команды консультантов мирового уровня, способствующих нашему мышлению и росту как международного бизнеса", - сказал тогда миллиардер.

При этом Бильдт поддерживает введение экономических санкций против России и постоянно обвиняет ее руководство в агрессивных намерениях. Например, в марте этого года он заявил, что Владимир Путин "ждет, чтобы использовать слабости либо в Украине, либо на Западе".

А прежде чем уйти в отставку с поста министра иностранных дел Швеции в 2014 году, Бильдт не раз обвинял Россию в разжигании конфликта в Донбассе и ведении пропагандистской войны.

13 мая 2015 года Петр Порошенко назначил бывшего шведского дипломата в консультативный совет для проведения реформ и усиления всемирной поддержки Киева.

Ранее "Страна" анализировала, обвинят ли Порошенко в госизмене в интересах России из-за подписания Минских соглашений.

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