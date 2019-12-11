Украина изменит правила производства органической продукции в следующем году
В Украине со следующего года заработают новые детальные правила органического производства и обращения органической продукции.
Соответствующее постановление №970 было принято на правительственном заседании 23 октября, пишет Лига.
Порядок определяет детальные правила органического производства и обращения органической продукции следующих отраслей органического производства:
- органическое растениеводство (семеноводство и питомниководство);
- органическое животноводство (птицеводство, пчеловодство);
- органическое грибоводство (выращивание органических дрожжей);
- органическая аквакультура;
- производство органических морских водорослей;
- производство органических пищевых продуктов (органическое виноделие);
- производство органических кормов;
- заготовка органических объектов растительного мира.
В Правилах также прописаны особенности ведения параллельного и одновременного производства.
Во время хранения незапакованной органической продукции необходимо обеспечивать ее учет, идентификацию каждой партии и предупреждать любое смешивание с неорганической продукцией, в частности продукцией переходного периода и/или загрязняющими веществами.
На мощностях, где осуществляется ведение органического животноводства и/или растениеводства, запрещено хранение других входных продуктов, кроме веществ, внесенных в перечень веществ (ингредиентов, компонентов).
Если операторы осуществляют обращение с неорганической и органической продукцией, хранящейся в одном складском помещении, они должны:
- во время хранения отделять органическую продукцию от неорганической;
- принимать меры для обеспечения идентификации партий органической продукции;
- предотвращать подмену и смешиванию органической продукции с неорганической;
- перед размещением органической продукции на хранение очищать складские помещения.
Во время транспортировки органической продукции на мощности по производству или подготовке операторы могут одновременно осуществлять обращение с органической и неорганической продукцией только при условии предупреждения любой возможности смешивания или подмены неорганической продукцией.
Органическая продукция из других стран должна ввозиться в соответствующей упаковке или контейнерах, которые должны быть закрыты таким образом, чтобы исключить возможность подмены содержимого; оператор должен обеспечить возможность определить экспортера и иметь любую другую информацию для идентификации партии товара. Органическая продукция должна сопровождаться соответствующим сертификатом.
Вся документация об условиях транспортировки органической продукции и ее количества должна храниться по меньшей мере в течение 5 лет.
Переработанные корма разрешается маркировать как органический продукт, если он произведен в соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции; не менее 95 % сухого вещества продукта является органическим.
Постановление вступит в силу через шесть месяцев со дня опубликования (6 июня 2020 года).
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