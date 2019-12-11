В Украине со следующего года заработают новые детальные правила органического производства и обращения органической продукции.

Соответствующее постановление №970 было принято на правительственном заседании 23 октября, пишет Лига.

Порядок определяет детальные правила органического производства и обращения органической продукции следующих отраслей органического производства:

органическое растениеводство (семеноводство и питомниководство);

органическое животноводство (птицеводство, пчеловодство);

органическое грибоводство (выращивание органических дрожжей);

органическая аквакультура;

производство органических морских водорослей;

производство органических пищевых продуктов (органическое виноделие);

производство органических кормов;

заготовка органических объектов растительного мира.

В Правилах также прописаны особенности ведения параллельного и одновременного производства.

Во время хранения незапакованной органической продукции необходимо обеспечивать ее учет, идентификацию каждой партии и предупреждать любое смешивание с неорганической продукцией, в частности продукцией переходного периода и/или загрязняющими веществами.

На мощностях, где осуществляется ведение органического животноводства и/или растениеводства, запрещено хранение других входных продуктов, кроме веществ, внесенных в перечень веществ (ингредиентов, компонентов).

Если операторы осуществляют обращение с неорганической и органической продукцией, хранящейся в одном складском помещении, они должны:

во время хранения отделять органическую продукцию от неорганической;

принимать меры для обеспечения идентификации партий органической продукции;

предотвращать подмену и смешиванию органической продукции с неорганической;

перед размещением органической продукции на хранение очищать складские помещения.

Во время транспортировки органической продукции на мощности по производству или подготовке операторы могут одновременно осуществлять обращение с органической и неорганической продукцией только при условии предупреждения любой возможности смешивания или подмены неорганической продукцией.

Органическая продукция из других стран должна ввозиться в соответствующей упаковке или контейнерах, которые должны быть закрыты таким образом, чтобы исключить возможность подмены содержимого; оператор должен обеспечить возможность определить экспортера и иметь любую другую информацию для идентификации партии товара. Органическая продукция должна сопровождаться соответствующим сертификатом.

Вся документация об условиях транспортировки органической продукции и ее количества должна храниться по меньшей мере в течение 5 лет.

Переработанные корма разрешается маркировать как органический продукт, если он произведен в соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции; не менее 95 % сухого вещества продукта является органическим.

Постановление вступит в силу через шесть месяцев со дня опубликования (6 июня 2020 года).

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