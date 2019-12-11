Верховная Рада в четверг, 12 декабря, рассмотрит во втором чтении проект закона об изменениях в сфере высшего образования.

В первом чтении он был принят еще в ноябре. Ко второму чтению в документ были внесены важные поправки, которые касаются прав иностранцев на получение образования на языках, кроме государственного (об этом мы уже подробно писали), а также нормы о ликвидации филиалов Высших учебных заведений.

Кроме того, документ запрещает создание и функционирование филиалов высших учебных заведений в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

Согласно нормам закона, подразделения, функционирующие на день вступления в силу настоящего Закона в указанных городах, должны быть реорганизованы или приостановлены до 1 июля 2021 года.

Например, под запрет попадет киевский филиал Национального университета "Одесская юридическая академия".

Как сказал "Стране" почетный президент академии Сергей Кивалов, "такая норма грубо нарушает конституционное права на образование, закрепленное ст. 53 Конституции Украины, ограничивает право студентов на выбор места обучения, что является недопустимым в одной европейской стране".

Главное юридическое экспертное управление Верховной Рады также раскритиковало эту норму, заявив, что такой подход фактически означает запрет на создание и деятельность структурных подразделений юрлиц, а это противоречит украинскому законодательству. Ряд депутатов подали поправки относительно этой статьи, но они не были учтены комитетом.

Кроме того, в случае принятия проекта узаконивается отмена присуждения квалификации и выдача диплома в случае обнаружения плагиата в дипломной работе.

Так, согласно тексту проекта, решение о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации может быть отменено учебным заведением в случае обнаружения фактов академического плагиата, самоплагиата, фабрикации, фальсификации в порядке, который определит Кабинет министров.

Ряд новаций будет ждать и абитуриентов, ведь обновляется перечень категорий поступающих, которые будут иметь преимущества при поступлении. Они закрепляются только за участниками международных олимпиад, Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Кроме того, преимущества будут иметь военные, проходящие службу по контракту. Новый закон открывает для них возможность зачисления на военные специальности без внешнего независимого оценивания.

Также законопроект предусматривает введение единого вступительного экзамена по иностранному языку и отмену одинаковых дипломов государственного образца. Планируется, что каждый украинский университет будет печатать и выдавать свои уникальные дипломы в произвольной форме – с вензелями или на пластике.