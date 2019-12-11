То, как Украина публикует итоговый документ "нормандского саммита", не имеет значения, поскольку его текст опубликован и на английском языке.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как отмечается, так он прокомментировал публикацию коммюнике на сайте президента Украины,в котором представители "Донецкой народной республики" увидели искажение формулировок.

"[В каком виде публикуется документ] это не так важно, - сказал Песков. - Там есть референтный текст на английском".

Перед этим сообщалось, что на сайте президента Украины был опубликован текст коммюнике, который, как считает глава "ДНР" Денис Пушилин и представители ОПЗЖ, не полностью соответствует оригиналу. Позже в него внесли изменения.

Напомним, представители стран "Нормандской четверки" встретились 9 декабря в Париже, через три года после первого "нормандского саммита". По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность Минским соглашениям, а также прекращение огня до конца 2019 года и подготовку новых участков разведения войск Киева и так называемых "республик" Донбасса. Вопрос особого статуса территорий на переговорах не обсуждался.