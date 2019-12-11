Министерство образования и науки планирует изменить механизм финансирования высшего образования, чтобы стимулировать качество образования, а не количество студентов. Об этом глава ведомства Анна Новосад заявила в интервью РБК-Украина.

По словам 29-летнего министра, необходимо отказаться от модели, при которой государство дает вузам деньги пропорционально количеству студентов. Пора начать выделять финансирование по результатам деятельности. Как считает Новосад, благодаря такой мере заведения не будут набирать студентов только ради государственного финансирования.

"Поэтому здесь лучше выбрать финансирование по результатам деятельности. Это другая финансовая модель, которую мы будем внедрять. Это не означает, что будет отменена возможность учиться на бюджете. Это не означает, что будет уменьшено количество денег. Дело в том, что финансирование станет более эффективным. Кстати, вместе с колледжами это около 19 млрд гривен ежегодно", – сказала Новосад.

В рамках программы изменений финансирования в министерстве хотят также оптимизировать сеть университетов.

"У нас работает около 300 вузов. Но контингент студентов маленький и к тому же стремительно падает последние десять лет. Нам не нужна такая сеть. Поэтому надо двигаться в направлении объединения и укрупнения университетов", – поделилась планами Новосад.

Она добавила, что также будут оптимизироваться и расходы на университеты.

Ранее "Страна" цитировала другое заявление Новосад - о том, что повышение стипендий в 2020 году не предвидится.

Также мы сообщали, что с 2021 года Внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике сделают двухуровневым и обязательным.