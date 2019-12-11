Известный режиссер Роман Полански заявил, что СМИ разжигают скандал вокруг его личности. Об этом он сказал в интервью журналу Paris Match - первом после последних обвинений в изнасиловании.

Роман Полански. Фото: Global Look Press/Gilles Soen-Wer/ZUMAPRESS

По его словам, журналисты "пытаются превратить его в монстра". Также он полностью отрицает обвинения французской актрисы Валентины Монье, сделанные в ноябре.

Напомним, тогда Монье заявила, что в 1975 году, когда ей было 18 лет, Полански ее избил и изнасиловал.

История с сексуальными обвинениями в адрес автора "Ребенка Розмари", "Отвращения" и "Китайского квартала", началась в середине 70-х годов. В 1977-м суд Лос-Анджелеса признал режиссера виновным в сексуальной связи с 13-летней девочкой Самантой Геймер. Полански тогда признал себя виновным, объяснив свое поведение влиянием алкоголя и наркотиков.

Он провел 42 дня в тюрьме после заключения сделки с правосудием, а в 1978 году бежал из США, опасаясь признания сделки недействительной. Сама Геймер заявила в 2013 году, что простила режиссера.

Кроме того, Полански был обвинен в изнасиловании британской актрисы Шарлотт Льюис и женщины, представившаяся как Робин. Женщины утверждали, что подверглись сексуальному насилию в 16-летнем возрасте - 1983 и 1973 годах соответственно.

Обвинения со стороны бывшей швейцарской актрисы Ренате Лангер, которая заявляла, что режиссер изнасиловал ее в Мюнхене в 1972 году, когда ей было 15 лет, были сняты в 2017 году.

Последние фильмы Полански снимает в Европе, в том числе "Пианиста" (2002) о событиях в Варшавском гетто - лента удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и трёх премий "Оскар", среди них: за лучшую режиссуру и лучшему актёру - Эдриену Броуди. А также "Девятые врата" (1999), "Призрак" (2010) - собрал "Евро-Оскары" 2010 года во всех основных номинациях - "лучший фильм", "лучшая режиссура", "лучший сценарий", "лучшая музыка", "лучшая актёрская работа, "Резня" (2011), "Офицер и шпион" (2019) о деле Дрейфуса.

Ранее сообщалось, что Романа Полански исключили из американской киноакадемии из-за педофилии.

Также мы писали, что режиссера Полански обвинили в еще одном изнасиловании немки.