Американская компания, издатель справочников и лексических словарей Merriam-Webster назвала слово 2019 года: им оказалось местоимение they. Об этом сообщает сайт компании.

В первом основном значении английское they соответствует русскому "они". Но его также употребляют по отношению к небинарным людям - то есть таким, которые ощущают себя вне пола и предпочитают, чтобы к ним обращались гендерно-нейтрально. Поскольку местоимение в этом значении используют все чаще как в устной речи, так и на письме, в сентябре 2019 года его закрепили в качестве словарной нормы.

Кодификации (то есть фиксации новой нормы) поспособствовало заявление британского певца Сэма Смита, который попросил называть себя гендерно-нейтрально. Употреблять слово they по отношению к людям с небинарной гендерной идентичностью рекомендовала в своем блоге и Американская психологическая ассоциация.

Компания привела статистику, согласно которой количество поисковых запросов по местоимению they за год выросло на 313%.

"Это отражает удивительный факт: даже такое базовое понятие, как личное местоимение, может оказаться на вершине списка", - сказано на сайте Merriam-Webster.

Как писала "Страна" ранее, в 2017 году Merriam-Webster назвала словом года "феминизм". А в прошлом году таким словом компания выбрала justice в значении "справедливость", "законность", "правосудие".