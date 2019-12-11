Исполнительница Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, стала артистом года по версии американского издания Time. Об этом сообщается на сайте журнала.

Фото: time.com

"Lizzo действительно представляет что-то новое. Ее звучание является неизменно позитивным и невероятно запоминающимся: бэнгеры, которые синтезируют поп, рэп и R&B, с такими хлесткими элементами, что кажется, будто они были в твоей голове всегда. Ее лирика смешная, непристойная и ранимая: она напоминает о том, что нужно бросить любого идиота, который тянет вас вниз, и стать своей самой большой поклонницей", - говорится в статье, посвященной звезде.

По словам автора, музыкальная карьера Lizzo началась более десяти лет назад, но именно этот год стал для нее по-настоящему успешным. Ее песни звучали в рекламе компаний Walmart и GrubHub, а премия "Грэмми" отметила артистку в восьми номинациях. В 2019 году у нее вышел третий альбом Cuz I Love You.

Lizzo известна по таким хитам, как Truth Hurts, Juice и Good As Hell. Она активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и выступает за идеи бодипозитива. Ее подтанцовка The Big Grrrls полностью состоит из полных женщин.

Видео: YouTube/Lizzo Music

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