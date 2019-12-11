Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2300, который отменяет государственную монополию на производство спирта с 1 июля 2020 года. Документ возвращен с подписью президента, свидетельствует информация на сайте Верховной Рады в среду, 11 декабря.

Законопроект предполагает, что производством спирта сможет заниматься любая компания, которая получит необходимую лицензию. Для получения лицензии предприятие должно быть оборудовано круглосуточными системами видеонаблюдения за производством и отпуском продукции, а их отключение будет основанием для отзыва лицензии. Сейчас спирт легально производят только заводы ГП Укрспирт.

Оптовая торговля пищевым спиртом также будет осуществляться по лицензии. Этиловый спирт для медицинских и ветеринарных целей смогут продавать медучреждения и компании зооветеринарной поставки независимо от формы собственности при наличии лицензии.

Законопроект предполагает полную либерализацию экспорта спирта, а его импорт до 1 января 2024 года будет разрешен только уполномоченным Кабмином государственным предприятиям.

Ранее "Страна" разбиралась, почему власти хотят избавиться от госмонополии на спирт и что теперь будет с водкой.

Также мы писали о том, что с 2020 года в Украине могут разрешить производить спирт на частных заводах, а с 2022 - ввести ограничения на его импорт.