На сессии Одесского городского совета 11 декабря утвержден текст обращения к Кабинету министров Украины, Одесскому областному совету и облгосадминистрации с просьбой учесть интересы города при создании плана объединенных громад региона. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Текст обращения зачитал глава земельной комиссии Олег Брындак. По его словам, Одесса "задыхается в нынешних границах".

"У нас 6 тысяч человек на квадратный километр, такой плотности нет ни в одном крупном городе Украины. У нас 18 квадратных метров жилья на человека, в то время как в среднем по Украине – больше 20 метров. И самое главное, застройка окраин продолжается. То, что сегодня строится, и то, что планируется построить в ближайшее время, рассчитано на 300 тысяч жителей", - привел статистику чиновник.

В связи с этим горсовет предложил включить в состав Одесской городской объединенной территориальной громады 26 населенных пунктов. Среди них сама Одесса, а также Фонтанка, Крыжановка, Новая Дофиновка, Черноморское, Григорьевка, Новые Биляры, Иваново, Светлое, Корсунцы, Красноселка, Ильичевка, Протопоповка, Латовка, Усатово, Набережное, Нерубайское, Великая Балка, Авангард, Прилиманское, Сухой Лиман, Новая Долина, Таирово, Малодолинское, Бурлачья Балка, Великодолинское, Александровка.

В тексте обращения авторы также попросили привлечь к разработке перспективного плана формирования громад представителей Одессы.

Некоторые депутаты задались вопросом, что даст присоединение к Одессе более 20 населенных пунктов. Не станут ли они непосильным бременем для бюджета города? Вице-мэр Светлана Бедрега заверила, что речь не идет о больших суммах.

"Да, сегодня нам экономически это невыгодно, но мы должны думать стратегически. Эти территории и без нас застроят и только увеличат нагрузку на Одессу. Но при этом мы там не сможем ни на что влиять. Эти люди и так сидят наших коммуникациях и пользуются нашей инфраструктурой, нужно исправить уже сложившуюся ситуацию", - добавил Брындак.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" собрались объединить области Украины в регионы, а районы - в округа.

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