В городе Яготин в Киевской области полиция ввела спецоперацию "Гром" по задержанию вооруженного преступника, который начал стрелять по правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В г.Яготин из-за неправильной парковки легкового автомобиля, который загородил проезд другим, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием скрылся в собственном дворе", - сказано в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщается, в результате стрельбы получил повреждения служебный автомобиль, сотрудники полиции ранений не получили. По данным пресс-службы, для задержания вооруженного злоумышленника руководителем полиции области введена спецоперация "Гром".

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.

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