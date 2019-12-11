В китайской социальной сети TikTok, позволяющей создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями, появилась официальная страница патрульной полиции Украины. Об этом сообщает портал TK Media.

Пока в акканунте под названием patrolpolice_ua опубликовано 5 роликов. На него подписано чуть менее 7 тысяч человек, а публикации собрали 32600 лайков.

В четырех видео сотрудники полиции не очень умело танцуют под популярные в соцсети треки. В одном из них девушка переодевается под рэп-музыку, в другом - несколько сумрачный коп просто сидит за рулем служебного автомобиля.

Видео: tiktok.com/@patrolpoliceua

Видео: tiktok.com/@patrolpoliceua

В патрульной полиции Киева подтвердили, что аккаунт является официальным.

TikTok, который считается подростковой соцсетью, появился в 2016 году. Сейчас приложение соцсети занимает 3-е место среди самых скачиваемых в украинском AppStore и 5-е - в Google Play. В других странах мира TikTok обгоняет по скачиваниям Instagram и Snapchat.

"Страна" рассказывала, что в этой соцсети выкладывает посты дочь украинского президента Саша Зеленская.

Мы также писали, что в соцсети Facebook в тестовом режиме выпустили приложение Whale, которое позволяет создавать мемы. Этот эксперимент стал ответом на растущую популярность TikTok.