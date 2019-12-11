Институт национальной памяти, председателем которого 4 декабря назначен эксперт в сфере образования и культуры Антон Дробович, намерен сфокусировать свою деятельность на объединяющих людей личностях и вести диалог с другими государствами. Об этом на комитете Верховной Рады заявил Дробович, передают Украинские новости.

"Институт национальной памяти, собственно, продолжит поиск героических личностей, но с акцентом на таких личностях, которые будут объединять украинское общество, которые помогут нам наконец-то прийти к согласию по таким личностям", - сказал он. Дробович привел в пример художника Казимира Малевича и футболиста и тренера Валерия Лобановского.

Директор института упомянул такие задачи, как освещение Голодомора, Холокоста, аварии атомного реактора в Чернобыле и борьбу с мифами касательно разных исторических событий. "Большое внимание будет уделяться дальнейшей работе по нахождению общего языка с нашими соседями, с которыми мы не находили общего языка", - отметил чиновник.

Ведомство намерено продолжить декоммунизацию и проводить ее в диалоге с органами власти и местного самоуправления.

Отметим, что прошлый глава ИНП, Владимир Вятрович, занимался прославлением таких вещей, как ОУН-УПА, украинизация, декоммунизация. Кроме того, он поддавал критике такие ценности украинцев, как День победы, 8 Марта, Дед Мороз, Владимир Высоцкий и Виктор Цой.

Напомним, что Вятрович раскритиковал назначение Дробовича на должность главы института Нацпамяти.

Также мы писали о том, что музей Голодомора признал правдой съезд расстрелянных кобзарей, который считали мифом.