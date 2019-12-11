В среду, 11 декабря, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 23,555 грн/$1 с 23,625 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к концу торгов составили 23,54-23,57 грн/$1, в то время как Нацбанк на 12 декабря установил официальный курс национальной валюты 23,603546 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 11 декабря укрепился до 23,6102 грн/$1 с 23,7007 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 12 декабря до 23,603546 грн/$1 по сравнению с 23,689203 грн/$1 на 11 декабря 2019г.

Ранее сообщалось, что министр экономиики Милованов сказал, при каком условии гривня укрепится до 20 за доллар.

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