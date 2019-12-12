Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым. Он был мэром российской столицы 18 лет, с 1992 по 2010 год.

Церемония проходит в главном соборе России - Храме Христа Спасителя, который возвели при правлении Лужкова по его инициативе.

Прощание началась в 7 утра по московскому времени и продолжится до 14:00. Столь раннее время объясняют тем, чтобы москвичи успели заехать в храм до начала работы.

В 11.00 там же службу по покойному начнет проводить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После чего гроб с телом Лужкова придадут земле на Новодевичьем кладбище.

Лужков умер в возрасте 83 лет в Мюнхене. Ему была проведена операция на сердце, которую он не пережил.

Последние годы Юрий Лужков был фермером - выращивал в Калининградской области гречку, грибы, рапс и другие культуры.

А в 90-е и нулевые Лужков считался одним из самых известных российских политиков. Он мог быть президентом вместо Путина и первым предложил аннексировать Крым.

Биографию Лужкова, чем он известен и как связан с Украиной читайте в нашем материале.

Как прощаются с Юрием Лужковым - следите в нашем онлайн-репортаже из Москвы.

10:17 Патриарх Кирилл начал отпевание. Оно может продлиться несколько часов. Президент России Владимир Путин на этот момент не приезжал.

10:09 Началась служба по покойному, ее проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он обратился к присутствующим. Сказал, что "смерть - это страшилка для неверующих", а на самом деле жизнь вечная. И такой она будет у "мэра первопрестольного града раба Божьего Юрия".

10:01 Самым последним пришел и опоздал эстрадный певец Олег Газманов. На службу не остался глава МВД Владимир Колокольцев. Но он вообще один из самых закрытых министров, редко посещает подобные мероприятия.

09:42 Сергей Собянин, мэр Москвы

На фото: Сергей Собянин

09:35 Владимир Мединский, министр культуры РФ

На фото: Владимир Мединский

09:30 Константин Эрнст, гендиректор "Первого канала"

На фото: Константин Эрнст

09:20 Выступил Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте РФ. Сказал, что именно Лужков вселил в крымчан те силу и дух, которые "позволили вернуться в Россию".

09:10 Выступил Георгий Боос, бывший губернатор Калининградской области. Сказал, что если бы не Лужков, Россия бы не сохранила в Крыму базу флота.

На фото: Георгий Боос

09:05 Выступила с речью Надежда Бабкина. Высказала слова благодарности о том, что Лужков разрешил ей открыть театр. Потом перед гробом поклонился Геннадий Хазанов, он не выступал.

На фото: Надежда Бабкина

09:10 Министр обороны Сергей Шойгу

На фото: Сергей Шойгу

09:00 Первым выступил ректор МГУ Виктор Садовничий. Он произнёс большую речь о том, что раньше в Москве были "бомжи и грязь", а Лужков преобразил город.

На фото: Виктор Садовничий

08:50 Москвичи в общем продолжают ругаться с ритуальной службой. К гробу подойти могут только чиновники. Мест, чтобы остаться и послушать службу, уже нет. Людей просят не останавливаться. Они могут только, как в Мавзолее, пройти мимо закрытого гроба и выйти.

08:40 А это Геннадий Онищенко, бывший главный санврач России

На фото: Геннадий Онищенко

08:30 Подъехала фракция "Единая Россия" и руководство Госдумы, в том числе спикер Вячеслав Володин и его зам Пётр Толстой.

На фото: Вячеслав Володин

На фото: Петр Толстой

08.20 На прощание с Лужковым пришли его дочери Ольга и Елена (на фото) и вдова Елена Батурина (на фото по центру). Отметим, что Батурина - самая богатая женщина России, ее капитал - около двух миллиардов долларов.

Фото: Cтрана

08.17 Одной из первых попрощаться с Лужковым пришла первая в истории женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Фото: Cтрана

08.15 В нескольких кварталах возле храма Христа Спасителя усилены меры безопасности. Метро Кропоткинская закрыто на выход в сторону храма. Один контроль рамок металлоискателей. Вокруг храма горожане, которые пришли попрощаться. Преимущественно это люди пожилого возраста с большими букетами цветов. Гроб с телом Лужкова закрыт и накрыт государственным флагом. В храме тишина.

Фото: Cтрана