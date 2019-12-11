В прокуратуре Киева открыли уголовное производство по факту нападения на народного депутата Украины Андрея Богданца (фракция "Слуга народа"), которое произошло в ходе заседания аграрного комитета парламента, рассматривавшего вопрос продажи земли.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передают Украинские новости. "Внесены данные в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР - Ред.)", - сообщила она.

По ее словам, уголовное производство открыто по части 2 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Расследование поручено Печерскому райотделу полиции. Выясняются обстоятельства происшествия, а также устанавливаются причастные к правонарушению.

Как сообщала "Страна", Андрей Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Напомним, в среду, 11 декабря, после заседания аграрного комитета в коридорах Рады подрались депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от "Свободы" Эдуард Леонов. Политиков начали разнимать, однако схватка разрослась. Бывший нардеп Леонов утверждает, что драку начал депутат от "Слуги народа".