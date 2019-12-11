Столичные патрульные задержали разрисованный под полицейское авто Mustang, в котором находились двое парней в полицейской форме. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на журналистку программы "ДжеДАІ" Наталью Волосову.

Происшествие произошло возле торгового центра "Дрим таун" в Оболонском районе. Ребята заявили, что снимали социальный ролик. Они в полицейской форме и со специальными жетонами останавливали машины, которые нарушали правила дорожного движения. В свою защиту показали полицейским обращение к Святошинскому райотделу полиции с просьбой о разрешении на съемки.

Впрочем, просьба не была оформлена соответствующим образом, разрешения от полиции они показать не смогли, а в дополнение, съемки проходили в другом районе столицы. Обоих парней задержали за незаконное использование символики полиции и спецсигналов. Водитель получит два административных протокола, по которым ему придется уплатить штраф. Оператора сразу повезли в военкомат – оказалось, он находится в базе розыска комиссариата. Фейковое полицейское авто отправится на штрафную площадку.

Видео: facebook.com

Напомним, что в Киеве руководитель полиции нравов занялся крышеванием борделей.

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