Чтобы курс гривни укрепился до 20 за доллар нужно как минимум 10 миллиардов долларов инвестиций, что является фантастическим сценарием. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Об этом заявил в интервью Deutsche Welle.

"Вряд ли. Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка "фантастика на четвертом этаже", то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 – это маловероятно. Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то возможно, такой курс и будет", - сказал Милованов.

Также он добавил, что рост курса доллара положителен для экспортеров, а его падение - для импортеров и для населения в целом.

Видео: YouTube/DW Українською

До этого в НБУ заявили, что гривня может ускорить темпы укрепления. В регуляторе ориентируются на опыт восточно-европейских стран, в которых нацвалюта укреплялась благодаря реформам. Между тем, глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что для укрепления курса гривны нет фундаментальных причин.

Напомним, с начала года гривна укрепилась к доллару более чем на 13% и на 11 декабря находится на уровне 23,5-23,7 за доллар.