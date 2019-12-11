Министр экономиики Милованов сказал, при каком условии гривня укрепится до 20 за доллар. Видео
Чтобы курс гривни укрепился до 20 за доллар нужно как минимум 10 миллиардов долларов инвестиций, что является фантастическим сценарием. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Об этом заявил в интервью Deutsche Welle.
"Вряд ли. Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка "фантастика на четвертом этаже", то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 – это маловероятно. Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то возможно, такой курс и будет", - сказал Милованов.
Также он добавил, что рост курса доллара положителен для экспортеров, а его падение - для импортеров и для населения в целом.
Видео: YouTube/DW Українською
До этого в НБУ заявили, что гривня может ускорить темпы укрепления. В регуляторе ориентируются на опыт восточно-европейских стран, в которых нацвалюта укреплялась благодаря реформам. Между тем, глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что для укрепления курса гривны нет фундаментальных причин.
Напомним, с начала года гривна укрепилась к доллару более чем на 13% и на 11 декабря находится на уровне 23,5-23,7 за доллар.