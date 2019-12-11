США расширили санкции по Ирану, распространив их на десятки самолетов авиакомпании Mahan Air. Об этом передает RT со ссылкой на пресс-служба Минфина США.

Кроме того, под санкции подпал один гражданин Ирана, а также пять компаний из Ирана, КНР и ОАЭ, а также два корабля.

В МИД Ирана, комментируя очередные ограничительные меры Вашингтона, заявили, что "действующее правительство США не придает какого-либо значения демократическим принципам и ценностям".

Как сообщала "Страна", у Али Хаменеи заявили, что Иран не пойдет на переговоры с США.

"После победы Исламской революции на протяжении 41 года США предпринимали враждебные действия против иранского народа. Конечно, мы не бездействовали и делали все, чтобы противостоять США, и во многих случаях нам удалось загнать их в угол", - говорится в опубликованном сообщении в твиттере от имени лидера Ирана.

Напомним, что власти США внесли в свои обширные санкционные списки Министра внутренних дел Кубы Хулио Сезара Гандарилью Бермеджо из-за Венесуэлы.