Предельная численность работников Государственного управления делами (ГУД) сокращена почти на 5% до 155 человек. Об этом говорится в указе президента №895/2019

Зеленский отменил указ президента от 2012 года, который устанавливал численность работников Государственного управления делами в количестве 165 человек. Новым указом президент утвердил предельную численность работников Государственного управления делами в количестве 155 человек.

ГУД - специальный государственный орган по материально-техническому обеспечению деятельности президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров Украины, других государственных органов, всех международных дипломатических представительств на территории государства.

Напомним, что Кабмин готовит массовые сокращения районных чиновников.

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