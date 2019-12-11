Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который якобы получит за ноябрь премию в 236 тысяч гривен, прокомментировал ситуацию и показал, сколько на самом деле получает.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Судя по этим цифрам получает он гораздо меньше названной выше суммы.

"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото. 93122 грн в целом, что составляет 31041 грн в месяц", - написал он, прикрепив соответствующие скриншоты.

Также он добавил, что хочет получать такую же зарплату, как и другие министра - "не больше и не меньше". По его словам, зарплаты должны быть такими, чтобы "честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать".

Скриншот: Facebook/Тимофей Милованов

Как сообщалось, по данным нардепа Александра Дубинского, Милованов может получить за ноябрь премию в 1630%, что равняется 236 тыс. грн.

По его словам, адресованный Кабмину 4 декабря документ был подписан исполняющим обязанности государственного секретаря Александром Черных. Премия должна быть согласована правительством. В случае положительного решения зарплата Милованова за ноябрь, с учетом премии, составит 271 тыс. грн.

Напомним, ранее министр Милованов заявил, что неудовлетворен размером своей зарплаты. По его словам, он получает 18 тысяч гривен, но их ни на что не хватает. Милованов заявил, что он живет на собственные сбережения.

Также Милованов рассказал, сколько лет украинцам осталось ждать зарплат "как в Польше".