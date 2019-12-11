Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отказался принять 80-летнюю мать убитого писателя и журналиста Олеся Бузины. Об этом говорится на странице "Захаров и Партнеры" в Facebook.

"В ответ на свое обращение к генпрокурору Валентина Павловна Бузина получила отписку прокурорского клерка, в котором ей разъяснили порядок приема генпрокурором. При этом Рябошапка сделал вид, что "забыл", что дело об убийстве О. Бузины давно попало в международные отчеты по правам человека ОБСЕ, мониторинговой миссии ООН, Госдепартамента США как один из примеров нападений на журналистов и грубейших нарушений прав человека в Украине", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ZakharovandPartners

Кроме того, генпрокурор умолчал о том, что дело во время Луценко "валялось без движения".

Фото: facebook.com/ZakharovandPartners

"… а он, генпрокурор, больше всего сейчас озадачен тем, куда спихнуть это дело подальше от своей ответственности", - подчеркивается в сообщении.

Фото: facebook.com/ZakharovandPartners

Напомним, адвокат Артем Захаров утверждает, что в Генпрокуратуре намерены заблокировать расследование дела об убийстве журналиста, писателя и общественного деятеля Олеся Бузины.

Ранее "Страна" провела репортаж с суда по делу об убийстве Олеся Бузины, где одного из обвиняемых избрали членом общественного совета НА