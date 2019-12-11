"Народный фронт" анонсировал выход фильма "Фронт 14/19", который в политсиле называют "отчетом политической партии". Об этом "Народный фронт" сообщил в Facebook.

"Фронт 14/19" является своеобразной "фотографией времени", самого драматичного отрезке украинской истории, свидетелем и участником которого является нынешнее поколение. Это лента о каждом украинце, каждом из нас, кто переживал вместе с Украиной без преувеличения исторический период 14/19", - говорится в сообщении.

Фильм выйдет уже сегодня на ICTV и ТРК Украина - телеканале олигарха Рината Ахметова.

Фото: facebook.com

В то же время Telegram-канал Политика Страны пишет, что "партия "Народный фронт" спустила остатки госфинансирования на съемки фильма о самой себе". "Ну что ж. Дорого-богато уходит из политической жизни некогда правящая партия", - отмечается в сообщении.

Фото: t.me/stranaua

Отметим, что "Народный фронт" отказался принимать участие в последних выборах, которые прошли в стране 21 июля.

Ранее "Страна" разбиралась, как дело Пашинского окончательно похоронило "Народный фронт".

Также мы писали о том, что "Народный фронт" заявил, что возьмет Ляшко на поруки и внесет за него залог.