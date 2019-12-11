В среду, 11 ноября, Комитет по вопросам местного самоуправления в Верховной Раде Украины поддержал законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

За проголосовали 22 депутата, против 1. Еще один член комитета воздержался. Всего в голосовании принимали участие 24 человека.

Как сообщалось, в четверг на внеочередном заседании Рады, депутаты рассмотрят законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса. Принятый еще в сентябре 2014-го сроком на 3 года, он уже дважды продлевался - в 2017-м на год и в 2018-м - до 31 декабря 2019 года.

Также мы писали, что стало известно, что изменят в законе об особом статусе Донбасса перед его продлением.

Ранее "Страна" разбиралась, сможет ли Рада завтра продлить закон об особом статусе Донбасса.