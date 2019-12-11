Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдова может начать закупки у "Нафтогаза". Об этом перед встречей в Киеве заявил премьер республики Ион Кику.

Ожидается, что он приедет в Киев для участия в заседании глав правительств стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) и проведет ряд двухсторонних встреч, в том числе с премьером Гончаруком. По его словам, у Кишинева есть и другие варианты замены и снабжения республики газом в случае прекращения транзита, в том числе поставки через Турцию, Болгарию и Румынию.

"В случае кризисной ситуации государственному поставщику на рынке энергоресурсов компании Energocom будет поручено закупать природный газ у "Нафтогаза" и продавать его "Молдовагаз". Это резервный вариант", - подчеркнул Кику. Он также добавил, что тогда республике придется найти дополнительное финансирование. Для этого ведутся переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о кредитной линии на $90 миллионов.

Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан рассказал, что договор с "Газпромом" о продлении срока будет заключен до конца года. Но это сделают после переговоров с Украиной о реверсных поставках на случай, если Молдавия не сможет получать газ по привычному маршруту.

В настоящее время Россия и Украина продолжают переговоры о транзите газа. Последние обсуждения прошли в понедельник, 9 декабря, в Париже. Стороны оценили их позитивно, но никаких договоренностей достигнуто не было. Киев настаивает на долгосрочном контракте с указанным объемом прокачки газа. Также Киев не намерен отказываться от претензий на три миллиарда долларов США, которые, по решению Стокгольмского арбитража, ей должен "Газпром". В Москве требуют взаимно обнулить все претензии, а также предпочитают заключить транзитный контракт на год. Действующее транзитное соглашение, заключенное Юлией Тимошенко, заканчивается в декабре 2019.

Мы разбирались, что тормозит переговоры с Россией по транзиту газу и сможем ли договориться до 1 января.

"На схемах по реверсу российского газа из Европы зарабатывают миллиарды долларов. И вряд ли от этих денег кто-то просто так откажется", - сказал эксперт энергорынка и глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Напомним, что в "Нафтогазе" назвали цену на газ для населения в первом квартале 2020 года.