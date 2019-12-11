Украинского продюсера Юрия Бардаша внесли в базу "Миротворца" после интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором он высказал свое мнение о конфликте на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные центра.

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - говорится в сообщении.

Уточним, что в интервью Дудю Бардаш заявил, что 5 лет наблюдает в Украине "беспредел".

Фрагмент о "беспределе" - с 25:20. Видео: YouTube/вДудь

Ранее лидер группы "Порнофильмы" рассказал Юрию Дудю, что ему стыдно за "демонизацию" Украины.