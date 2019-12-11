Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко предложил устроить пресс-тур для российских журналистов на Донбасс. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Можно было бы сделать эксперимент. Устроить пресс-тур для российских журналистов на Донбасс. Под обязательство подготовить материалы с соблюдением профессиональных стандартов. Для этого, к примеру, дней на 5 СБУ могла бы позволить представителям российских медиа пребывания в Украине", - написал Томиленко.

По его словам, "по крайней мере, реакция президента, который вспомнил в Париже об одном из титульных представителей российской пропагандистской машины Владимире Соловьеве, была призывом освещать реалии Донбасса, а не пропаганды".

"А в целом, когда мы говорим о предстоящих выборах на оккупированном Донбассе, то они не возможны без свободных медиа, без работы журналистов. Пока в плену в Донецке находится уже 2,5 года украинский журналист Станислав Асеев, блогер Олег Галазюк - перспектив нет никаких...

Ждем освобождения пленных до Нового года. Свобода наших коллег - это лучший сигнал для журналистов", - подытожил Томиленко.

Фото: facebook.com

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